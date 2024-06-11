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Madarator
В РФ представили дрон "Голубь" с функцией автоматического бомбометания при помощи ИИ
В качестве бомб могут использоваться так называемые ВОГи, количество которых может быть до 12 единиц.

   Российские специалисты в сфере беспилотной авиации создали квадрокоптер «Голубь» с главной функцией, заключающейся в нанесении ударов по позициям оппонента в автоматическом режиме. О беспилотнике, способном при помощи активированной нейросети выполнять сбросы миниатюрных бомб, было рассказано и показано на вертолётном форуме HeliRussia 2024.

   Гости столицы впервые увидели отечественный бомбардировщик из когорты дронов, способный при помощи мощных двигателей подниматься в воздух сразу с 12 боеприпасами, под которыми можно узнать те самые боевые ВОГи. Как альтернатива, вместо этих 12 единиц «Голубь» может взлететь с одной 82-мм миной.

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   Если выбрана опция бомбометания ВОГов, то их расположение предусматривает закрепление последних на специально созданном для этого оружейном барабане.



   Так же дрон умеет в машинное зрение для более точной атаки. Причем в отличие от человека-оператора, раздумывающего как эффективней и как точнее выполнить сброс, пока в это самое время встречный ветер сдувает аппарат, тем самым понижая итоговую эффективность, дрон без участия человека наводится куда быстрей при помощи анализа картинки с камеры. При этом, ДПЛА без труда «фиксирует» живую силу при помощи своего зрения, ранжируя людей в полевой форме и с пехотными образцами вооружений. Всё благодаря нейросети, как объяснили сотрудники КБ «Стратим».

   По заявлению разработчика, на этом достоинства «Голубя» не заканчиваются: в аппаратно-программную оболочку работающих систем дрона внедрена система командной связи, устойчивая к направленному воздействию РЭБ. Как утверждают специалисты компании, в качестве проверки была успешно осуществлена миссия по бомбардировке установок РЭБ прямо во время их работы, совершенно не получая «электронного и помехового» урона.

    Известно, что «Голубь» уже есть на Украине в составе российских подразделений и умеет переносить до 6 кг полезного груза со скоростью полёта до 50 км/ч и дальностью до 10 км.

#helirussia 2024 #дрон-бомбардировщик #дрон голубь #отечественные бпла
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