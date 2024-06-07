Инвестиции в будущий проект составят около полумиллиарда рублей.

Мраморную говядину и мясо буйволов будут выпускать в подмосковном Наро-Фоминском округе. О появлении здесь комплекса по производству мясных продуктов рассказали в пресс-службе регионального правительства. Как заявляется, новый завод будет основан на режиме полного цикла выпуска мясных изделий с использованием экологических методов содержания животных. В будущем рядом с предприятием появится цех по переработке мяса, основанный на плотном внедрении современных технологий и производственных мощностей.

На первом этапе в боксах будут содержаться 700 голов крупного рогатого скота: быки породы Ангус и Герефорд. Дальше должны появиться буйволы в количестве 200 единиц для выпуска продукции самых высоких экологических стандартов. Старт проекта намечен уже в следующем году, когда «с конвейеров» будут сходить плоды трудовой деятельности организации. А уже спустя 3 года проектная мощность производства достигнет своего пика.

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Как рассказал губернатор столичного региона Андрей Соловьев, Московская область – это флагман пищевой промышленности. Местные предприятия занимают лидирующие позиции в направлениях сыроделия, выпечки хлеба, выращивания ягод и тепличных овощей. Но останавливаться на достигнутом в регионе не собираются. Добиться высоких результатов обязались местные животноводы. По словам областного начальника, в Подмосковье намечено производство 250 тонн мяса с высокими экологическими стандартами. Появление этого продукта в линейке производимой продукции позволит частично отказаться от импорта.

Московское правительство выделит субсидии, чтобы предприниматели, заинтересованные в выпуске мясной продукции, смогли купить животных для разведения, технику для возделывания земли и прогресса в животноводстве.

Было заявлено, что в новом комплексе появятся поилки с подогревом, навесы для содержания животных с осени по зиму и кормовые столы. Местная власть планирует привлечь инвестиций в производство мясной продукции на сумму от 500 млн. рублей.