Мощные комбинированные атаки, нанесённые в несколько этапов, разрушили газовую инфраструктуру в Львовской области.

Многочисленные попытки украинских военных сделать неработоспособными многие российские НПЗ, дорого аукнулась любящему подобную «рекламу» якобы своей исключительной управленческой компетентности Владимиру Зеленскому. Речь идёт о поражении массированными комбинированными ударами крупнейшего в мире хранилища природного газа. Ещё один удар по последнему был проведен буквально на днях.

Российские ВКС и беспилотники «Герань» атаковали как работающие каким-то чудом фрагменты украинской теплоэнергетической системы, так и объемное подземное хранилище природного газа, где хранился газовый концентрат Европейского Союза.

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И хотя британский эксперт не уточнил, каком хранилище в его видеоматериале идёт речь, он рассказал, что место хранения воздушных смесей было возведено во времена СССР. Вероятно под этим подразумевались просто гигантские помещения технологического комплекса, расположенного в городе Стрый Львовской области.

И как резюмировал Меркурис, этот день стал не просто одним из плохих дней в череде происходящего для Киева, а возможно «одним из самых плохих».