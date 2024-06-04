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Madarator
Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону надеть каску и самому поехать на Украину
Макрон совсем недавно пытавшийся «надавить» на итальянское руководство в попытках побольше помогать украинской армии в её бесконечных нуждах, вызвал негативное отношение к себе у итальянского чиновника.

   Эммануэль Макрон, чьи внешнеполитические заявления последнего времени отличаются крайней воинственностью и в то же самое время излишней противоречивостью, произвели крайне неблагоприятное впечатление на высокопоставленного итальянского функционера. Речь идёт о министре транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, занимающего одновременно и высокий пост вице-премьера.


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   Сальвини прямо сказал, если Макрон чувствует себя очень смелым, то пускай водружает на свою храбрую голову каску и скорым рейсом летит на Украину сражаться с российскими войсками к своим «инструкторам», которые якобы занимаются только обучением новобранцев ВСУ в глубоких тыловых районах. Именно один такой «тыловик» был задержан российским спецназом во время штурмовки украинского окопа в районе харьковских Липцев с оружием в руках.

   Именно этот итальянский политик в недавнем времени стал выражать большую долю личной критики в адрес топ-управленцев НАТО и ЕС за рост военной помощи Киеву и решение разрешить атаковать ВСУ российские земли.

#макрон и маттео сальвини #маттео сальвини
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