Подсластить пилюлю перед обязательным поражением Киева, вот и вся тактика "престарелого Джо".

Совсем непростое решение Джо Байдена позволить наносить удары украинской армии американским оружием по исконным землям России с наибольшей вероятностью не позволит Киеву не то что бы победить РФ, но хоть в какой-то заметной степени поменять ход конфликта.

Такой точки зрения придерживается отставной британский дипломат и по совместительству кадровый сотрудник – MI6 Аластер Крук. Своей точкой зрения бывший британский служащий поделился в программе Judging Freedom на YouTube.

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Как пояснил Крук, все знают, что украинская армия на протяжении уже 12 месяцев наносит удары через границу, атакуя как при помощи дронов-камикадзе, так и других боеприпасов российские военные объекты. «Но к чему это привело?», - ни к чему, что позволило бы получить Украине преимущество, сам себе отвечает иностранец в эфире американского подкаста.

И по последнему предположению британского эксперта, лучше всего Америке удаётся проведение всяческих шоу, и всё что мы видим в попытке Джо Байдена произвести впечатление на весь мир, так это именно показать, как он якобы борется с Владимиром Путиным с высоким успехом для Вашингтона. Но на самом деле это просто «большое американское шоу». В особенности нужда в нём возникает перед выборами президента США в грядущем ноябре.