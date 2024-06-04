Для этого четырехствольный пулемет улучшили и оснастили вариатором стрельбы и электродвигателем.

Российский флот, получивший довольно опасного морского оппонента в виде украинских безэкипажных катеров-камикадзе, изрядно мешавших в последнее время, получит на вооружение соответствующим образом модернизированный компактный пулемет.

Причем вариант нового оснащения представляет собой классический 4-ствольный авиационный модуль, дополнительно оснащённый, вместо стандартного газового двигателя, интегрированного в конструкцию скорострельного оружия ещё советскими конструкторами 50 лет назад, электрический мотор.

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Последний по своим рабочим характеристикам превосходит предшественника своей стойкостью к перегреву и теоретической возможности изменять темп стрельбы. Об этом пишет ТГ-канал «Русское оружие».





Натурные испытания по малоразмерной морской цели модернизированного 9-А-622.







Согласно сведениям из открытых источников, ГШГ-7,62 будет установлен на суда и катера, несущие боевое дежурство в акватории Черного моря рядом с российскими морскими базами и акваторией Севастопольской бухты. А вариатор из крайнего обновления позволит совершать от 300 выстрелов за одну минуту до умопомрачительных 6000. Максимальная дальность этого образца лёгкого стрелкового вооружения, оснащенного оптическим прицелом, до 1000 метров. Но практическая эффективность наиболее высокая на расстоянии до 200 метров, где украинский морской катер может быть уничтожен примерно за 5 секунд или даже меньше. Благо темп стрельбы и огневая мощь патронов в 7,62-мм позволяет это сделать. В качестве дополнительного решения для борьбы с малозаметными ночью ударными катерами пулемет может дополнительно оснащен тепловизионными прицелами.