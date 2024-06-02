За бытовыми отходами, транспортируемыми шарами, отправили следить дополнительные наряды местных военных.

Северокорейские граждане снарядили 600 воздушных шаров бытовыми отходами и отправили лёгкие летающие аппараты округлой формы в направлении Южной Кореи. О прибытии на территории, подконтрольные официальному Сеулу, новых партий северокорейских «беспилотных нарушителей» рассказало информационное агентство Yonhap, получившее такие сведения от военнослужащих местной армии.

Как стало известно от военных, в КНДР принесли на стартовые позиции контейнеры с мусором вчера в 8 вечера по южнокорейскому времени. И уже сегодняшним утром 600 шаров достигли Южной Кореи, где и были обнаружены. Изучив содержание корзин, государственные служащие нашли там остатки сигарет, использованные бумажные листы и старый пластик.

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Что интересно, ранее Сеул выразил завуалированную угрозу непонятного толка в адрес официального Пхеньяна, «припугнув» КНДР тем, что если подобные акции продолжатся, то будет дан соответствующий «невыносимо болезненный» ответ на провокацию Северной Кореи.

Вспомним, что первая «мусорная акция» состоялась 29 мая этого года, когда как минимум 150 шаров с мусорными контейнерами, пересекли демаркационную линию между странами. Именно так Пхеньян ответил на постоянные «бомбардировки» южнокорейских активистов бумажными файлами с заметками критической направленности.