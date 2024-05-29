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Madarator
КНДР отправила в Южную Корею "армию воздушных шаров", заполненных бытовым мусором
Пусть Сеул скажет спасибо, что Пхеньян эскалирует ситуацию только таким способом

   Необычное противостояние развернулось между КНДР и властями Южной Кореи. Так, на территорию, подконтрольную Сеулу, прибыли не менее полутора сотен воздушных шаров, наполненных бытовым мусором, запущенных с земель Северной Кореи.

   И в Сеуле уже нашли объяснение такому происшествию. Подобные ответные меры Пхеньян предпринял в качестве контрмеры против действия южнокорейских общественников, направляющих в постоянном режиме на земли Севера бумажные листы с перечнем критических замечаний в адрес КНДР.  

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   О появлении необычных воздушных объектов стало известно 29 мая от сообщения, опубликованного в пресс-службе ОКНШ ВС Республики Корея. Причем массированное нашествие объектов с северокорейской стороны началось ещё 28 мая и таким образом было суточным.



   Чуть позже корейские военные выпустили расширенный пресс-релиз, в котором указали, что стартовая площадка 150 шаров была рассредоточена по всей территории КНДР. А сама «воздушная армия» частью осела недалеко от так называемой демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, а частью залетела в глубокие районы Южной Кореи. Причем некоторая часть до сих пор находятся в воздушном пространстве.

   На борьбу с «мусорными шарами» направлена часть армейских спецподразделений. А для гражданских было выпущено пояснение, где сбивать собственными силами такие объекты категорически запрещено, как и приближаться к ним, если они находятся на земной поверхности. А что нужно обязательно сделать, так это позвонить в полицию или военным.

   Власти Южной Кореи называют подобные «воздушные рейды» шаров, начиненных мусорной начинкой, прямым нарушением международного права. Ответа от властей КНДР на такие заявления пока что не поступало.

#кндр #воздушные шары с мусором #северная и южная кореи
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