Пусть Сеул скажет спасибо, что Пхеньян эскалирует ситуацию только таким способом

Необычное противостояние развернулось между КНДР и властями Южной Кореи. Так, на территорию, подконтрольную Сеулу, прибыли не менее полутора сотен воздушных шаров, наполненных бытовым мусором, запущенных с земель Северной Кореи.

И в Сеуле уже нашли объяснение такому происшествию. Подобные ответные меры Пхеньян предпринял в качестве контрмеры против действия южнокорейских общественников, направляющих в постоянном режиме на земли Севера бумажные листы с перечнем критических замечаний в адрес КНДР.

реклама

О появлении необычных воздушных объектов стало известно 29 мая от сообщения, опубликованного в пресс-службе ОКНШ ВС Республики Корея. Причем массированное нашествие объектов с северокорейской стороны началось ещё 28 мая и таким образом было суточным.









Чуть позже корейские военные выпустили расширенный пресс-релиз, в котором указали, что стартовая площадка 150 шаров была рассредоточена по всей территории КНДР. А сама «воздушная армия» частью осела недалеко от так называемой демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, а частью залетела в глубокие районы Южной Кореи. Причем некоторая часть до сих пор находятся в воздушном пространстве.

На борьбу с «мусорными шарами» направлена часть армейских спецподразделений. А для гражданских было выпущено пояснение, где сбивать собственными силами такие объекты категорически запрещено, как и приближаться к ним, если они находятся на земной поверхности. А что нужно обязательно сделать, так это позвонить в полицию или военным.

Власти Южной Кореи называют подобные «воздушные рейды» шаров, начиненных мусорной начинкой, прямым нарушением международного права. Ответа от властей КНДР на такие заявления пока что не поступало.