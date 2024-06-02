А вот кто точно не подводит, так это Роскосмос. Благодаря отечественной компании, Маэдзава уже побывал в космосе.

Японский богач, сумевший разбогатеть на торговле одеждой посредством собственного интернет-магазина, отказался от полёта на Луну в составе экипажа американской фирмы SpaceX. Речь идёт о миллиардере Юсаку Маэдзава. Именно этот гражданин, рассчитывающий отправиться на земной спутник ещё в прошлом году, принял решение и отказался от перелёта. Теперь миллиардер если и полетит на Луну, то неизвестно когда. Такие сведения распространяет специализированный сайт Dearmoon.

В комментариях к ситуации редакторы портала распространили информацию, раз полёт в 2023 году не состоялся, то японский «космический путешественник» имеет полное моральное право перейти к другим своим мечтам и проектам. Поэтому Маэдзава и вышел из состава участника лунной экспедиции.

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Сам довольно обеспеченный японский подданный так прокомментировал ситуацию, рассказав, что он должен был стать туристом под номером 1 для SpaceX. Это «заочное» звание он получил ещё в 2018 году, рассчитывая отправиться на ближайшее космическое тело спустя пять лет. Но на дворе уже 2024 год, а положительных изменений нет.









Самому так и не состоявшемуся туристу на Луну 46 лет. И узнав о том, что он станет первым в своеобразном списке лунных путешественников, он «забронировал» остальные 11 мест и прикупил билеты для американского диджея Стива Аоки, певца TOP из Южной Кореи. Все они с нетерпением ждали лунного старта. И пока «дожидались», Маэдзава самостоятельно в составе члена экипажа «Союза МС-20» отправился на МКС в декабре 2021 года вместе со своей помощницей.

По данным Форбс, состояние торговца оценивается в 3 млрд. долларов.