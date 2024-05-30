Практически бесшумный полёт и расстояние в 240 км делают "птицу" грозовым предвестником для украинского ближнего тыла

Российские специалисты обновили начинку разведывательного дрона линейки Supercam С350M, сделав последнюю ещё эффективней в режиме координирующего боевого наведения.

Как рассказал сотрудник отечественного предприятия в беседе с журналистом из РИА Новости, новый образец умеет передавать видеопоток, минуя промежуточные звенья, транслировать цифровые данные прямо на средства атаки. Всё это стало возможным благодаря функции автообработки сигнала с последующей трансляцией целеуказания. Добавилась и вторая функция: режим ретранслирования цифровых данных, необходимых для увеличения дальности боевой работы ударных БПЛА.

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В модернизированной версии нашлось место и модулю противодействия волновых воздействий РЭБ оппонента. Всё это приятно наложилось на повышенную максимальную дальность полёта самого дрона с одновременным улучшением качественных характеристик передаваемого изображения.









И как заявили в компании, на этом итоги работ по изменению характеристик воздушного разведчика в лучшую сторону не закончились: сделать аппарат ещё немного лучше помогут действующие военнослужащие российской армии, плотно сотрудничающие с производителем.

Supercam С350 предназначен для проведения разведывательных мероприятий днём и ночью. В первом случае используется обычные оптические сенсоры, а во втором наблюдение за местностью происходит в ИК-режиме камеры. Так же дрон умеет подсвечивать цель. Беспилотник оснащен электрическим двигателем с практически с бесшумным режимом работы и умеет парить на протяжении 4,5 часов, пролетая за это время до 240 км. При этом видеоданные транслируются на расстояние до 100 км.