Как написал сам главред Дмитрий Денков, он стал "добровольцем в кавычках", а прохождение всей медицинской комиссии заняло лишь 60 минут.

Возглавляющий редакционный совет «Экономической правды» Дмитрий Денков отправлен в ряды ВСУ. Причем решение мужчиной было принято в экстремально короткие сроки. «Доброволец», который выделил свой ответ родственникам в кавычках, прибыл в расположение подготовительного центра лишь спустя сутки нахождения в помещениях ТЦК. О том, как всё быстро происходит на Украине, лишь когда вопрос касается пополнения действующих войсковых подразделений, журналист полунамеками и эвфемизмами рассказал на собственной странице в соцсетях.

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В частной публикации было указано, что «с ним ничего не случилось», и он очень быстро нашёл общий язык с военкоматом Белгорода-Днестровского. Причем Денков отметил, что он очень хотел попасть именно в то подразделение, в которое его сейчас и отправляют.

Позже работник прессы обещал более «расширенно» ответить на все вопросы переживающих.

Вместе с тем текущие формы мобилизации в открытую осуждают сами украинские военные, вынужденные при отпусках или командировках в города снимать свою войсковую форму из-за «предвзятого» отношения к представителям армейских структур со стороны обычного гражданского населения, которое одновременно сильно напугано и раздражено из-за правового беспредела местных военкоматов.