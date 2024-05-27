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Madarator
Военные ВСУ модернизировали словацкие МиГи-29АС и установили на них 5 "умных бомб" GBU-39B
Бомбы-планеры весят 130 кг и способны пролететь при идеальных условиях 110 км.

   Украинская авиация, наблюдая за превосходящим огневым могуществом российских авиационно-тактических соединений, получивших на вооружение отечественные варианты планирующих бомб, давно мечтала получить нечто подобное. А так как собственных разработок контейнеров с раскладывающимися крыльями и модулями коррекции за все 30 лет независимости украинские военные инженеры придумать не смогли, то помощи пришлось просить у американских инженеров и Пентагона. Именно последний разрешил отправить в качестве пакета военной помощи малые бомбы с функцией планера. Эта функция позволяет отнести данный тип авиационного вооружения к классу управляемого и высокоточного.

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   Соответствующие кадры, где МиГ-29АС Воздушных сил ВСУ изображён с пятью бомбами-планерами GBU-39B SDB американского производства, появились в Сети.



   Что интересно, истребитель, разработанный ещё в эпоху Советского Союза, при соответствующим подходе модернизации имеет возможность нести до 16 подобных бомб. Всё это становится возможным благодаря иной версии балочных держателей, рассчитанных на закрепление 130 кг боеприпасов. Но изучив фото, вряд ли руководство ВСУ позволит к одному МиГу подвешивать столько «умных снарядов».



   Что интересно, украинцы и помогавшие им иностранные военные специалисты, смогли оснастить американским оружием версию микояновского самолёта, модернизированного специально для словацких ВВС после краха СССР. Такая обновленная версия получила название МиГ-29АС и в количестве 10 единиц бывшим правительством Словакии была передана ВСУ.

#миг-29 #миг-29 всу #gbu-39b #gbu-39b sdb #миг-29ас #миг-29 с gbu-39b
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