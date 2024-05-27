Украинский военкомат бояться – значит из квартиры в город или село не выходить.

Сотрудники украинских военкоматов относятся к военным, но из-за их грубого отношения к потенциальным «водителям Абрамсов», с применением физической силы забирающих «добровольцев» прямо с городских улиц Киева или маленьких посёлков внутри украинской глубинки, вызвали очень неприязненное отношение украинского общества ко всем военным ВСУ. Из-за чего действующие украинские военнослужащие попросту перестали носить военную форму, стараясь по возможности передвигаться в гражданской одежде. О том, что работники украинских ТЦК настроили против себя весь украинский народ, рассказал действующий офицер ВСУ – майор Сергей Алиев.





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Источник: colonelcassad.livejournal.com







По словам старшего командира, всё что он наблюдает в Киеве, так это множество солдат и офицеров Киевского гарнизона, ходящих на работу и с работы в обычной городской одежде, старясь не привлекать к себе внимания со стороны мирных жителей. Ведь для последних уже аксиома – если ты форме, то возможно ты самый настоящий военкоматчик (работник ТЦК). Поэтому удостаиваешься взгляда, полного презрения, если смотрящий старше 60 или младше 25 лет, либо страха, если ты потенциальный уклонист.









Алиев рассказал, что в период между 2022-м и 2023-м годами было совсем другое отношение: подходили чужие люди с желанием обняться или поцеловать, а дети дарили подарки. Но в 2024-м всего этого нет, а есть ненависть и желание поскорей уйти с дороги у простого гражданина Украины. Люди опасаются, а иногда просто боятся всех украинских военных. «За что я отправляюсь на ноль, если расплатой за это служит человеческий страх перед любым украинским военным», риторически вопрошает Алиев.

И словно не сговариваясь, 7 дней назад в Днепре простые гражданские нанесли побои военному, спутав его с работником военкомата.