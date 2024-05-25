Союз между двумя восточными странами-флагманами, всё же состоялся

Крепкие и очень выгодные отношения между Россией и Китаем заставляют политиков Запада плохо спать по ночам и при этом постоянно просыпаться в холодном поту. Гегемония так называемого западного блока находится под большим ударом. О непростых временах для Джо Байдена и его ближайших стран-союзников рассказывает свежая публикация в Sabah.

В турецком издании отмечается, что когда закончилась Вторая мировая, официальный Вашингтон всеми доступными способами вмешивался и разрушал потенциальные мощные союзы между странами, поэтому тесный контакт между Пекином и Москвой стал костью в горле американских политиков. Всё это относится как к Республиканской партии, так и к Демократической.

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И как бы Джо Байден и его ближайшая команда не старались, союз между двумя восточными странами-флагманами, всё же состоялся. Причем что хуже всего для Белого дома, после визита Владимира Путина в Пекин, Си Цзиньпин уже прямо обвиняет США во многих ошибках и излишнем политическом контроле над Украиной.