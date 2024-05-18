Программу невозможно найти через поиск Google Play, как и невозможно выставить оценки. Кроме того, авторизоваться получается не с первой попытки и не у всех.

С сегодняшнего дня для украинских граждан стал доступен сервис «Резерв+», предназначенный прежде всего для военнообязанных, резервистов и действующих военных. При помощи мобильного приложения, как заявлено на сайте украинского МО, «определенные категории украинских граждан могут быстро и удобно обновить свои учетные данные». А если это не так, то во всём виноваты происки вездесущих российских хакеров. О чем тоже пресс-служба оборонного ведомства Украины уведомила своих читателей и зрителей.

А тем временем местные программисты выяснили, что за основу приложения «для обновления учетных данных» взята программа для украинских школьников – «Мрiя». Соответствующий программный продукт был представлен Минцифры в конце этой зимы.

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Доказательства о том, что «Резерв+» есть ничто иное, как поверхностно переработанная «Мечта», представлены в виде программного кода, где есть упоминание, что авторизоваться в «Мрiе» можно при помощи дактилоскопического отпечатка пальца или сканирования лица.

Нашлось «место» и про своевременное напоминание отправки домашних заданий, количеству непосещенных уроков и классическим же оценкам от преподавателя.





На Украине сегодня вступил в законную силу закон о мобилизации. Теперь мероприятия мобилизационного характера будут проходить в более жесткой манере, как и увеличатся наказания для так называемых «ухилянтов» (уклонистов). Кроме того, призыв в действующую армию будет осуществляться с 25 лет вместо «старых» 27.

К настоящему часу известно, что попытки войти в приложение «Резерв+» для актуализации данных военнообязанного удаются не у каждого предпринявшего попытку. Проблемы есть как у пользователей IOS, так и у использующих Android. Считается, что проблема с неуспешной авторизацией вызвана некорректно работающей системой редиректа.