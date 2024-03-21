ЦАСТ пообещал бойцу, затрофеившему уникального эстонского робота выплатить 2 млн. рублей

Недальновидное желание украинского командования отправить на передовую редкий и технологически продвинутый дрон для поддержки ВСУ обернулось неприятной потерей. Ведь кто же мог «подумать», что эстонская роботизированная транспортная платформа под сложной аббревиатурой TheMIS, пускай и бронированная, окажется слишком уязвимой против дешевого, но крайне эффективного с военной точки зрения безвестного российского fpv-дрона. У которого, как оказалось, всё в порядке, несмотря на миниатюрные размеры, с мощью боевой части. И действительно, облако пыли над местом удара вряд ли обещает дальнейшую счастливую «жизнь» в качестве работоспособного помощника украинской армии. Ведь ударным дронам россиян по зубам не только броневики и роботизированные платформы, но и куда более защищенные танки, в том числе иностранные. Видео загружено отечественным ТГ-каналом «Архангелы спецназа».





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Источник фото: РИА Новости







Прямо сейчас с вероятностью на 100% утверждать нельзя, что THeMIS UGV безвозвратно потерян, так как по понятным причинам видео обрывается на самом интересном месте. Но доподлинно известно, что координационный Центр анализа стратегий и технологий, сделал объявление о том, что тот, кто сможет предоставить относительно целый ФеМИС для реверсинжиниринга, тот вправе рассчитывать на 2 млн. рублей.





За секунду "до встречи". Источник фото: ТГ-канал "Архангелы спецназа"







Сам же робот представляет собой платформу, предназначенную прежде всего для перевозки раненых и транспортировки снарядов в зоне активных боевых действий. Придумали этот ТП в Эстонии местная фирма под названием Milrem Robotics. И хотя разработка эстонская, из эстонского в ней только конструкторы. Большинство плат и компонентов созданы в ЕС. Но к чести инженеров, их продукт оказался одним из самых лучших в мире.

Общий вес платформы равен полутора тоннам, приводимым в движение гибридным двигателем. Причем управление так же «гибридное»: бронемашина способна управляться как при помощи человеческого оператора по криптостойкому радиоканалу, либо полностью осуществлять движение согласно заранее активированной автономной программе. Максимальное время функционирования – 15 часов, а перевозимый вес в пределах 1,2 тонны. Помимо этого робот издает мало шума и достаточно подвижен для гусеничного агрегата.