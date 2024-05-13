"Ловить лицом" нескончаемые потоки ударных fpv-дронов "хотят не только лишь все".

Украинская оборона трещит по швам из-за плотной череды налётов российских fpv-дронов, преследующих украинских военнослужащих даже в кирпичных укрытиях. О невозможности удержать оборонительные позиции украинскими солдатами, вынужденными отступать под мощными ударами дронов-камикадзе ВС РФ, в беседе, записанной специально для «Фабрики новостей», рассказал экс-генерал военного спецназа украинской армии Сергей Кривонос.





реклама





Со слов военачальника, когда российские дроны атакуют бойцов ВСУ, то атака начинается и заканчивается роями беспилотных аппаратов. И выдержать такое плотное ударное воздействие на поле боя мало кому удаётся. Именно преимущество в беспилотной атакующей компоненте со стороны ВС РФ для Кривоноса стало той вехой, за которой начинаются постоянные провалы в обороне украинской армии.

Кстати именно последние приключились на харьковском операционном направлении, где даже элитные штурмовые части ВСУ вынуждены сдаваться в плен из-за угрозы окружения. Успехи российской стороны в районе Слобожанщины признал и Владимир Зеленский в своем свежем интервью.