Украинская оборона трещит по швам из-за плотной череды налётов российских fpv-дронов, преследующих украинских военнослужащих даже в кирпичных укрытиях. О невозможности удержать оборонительные позиции украинскими солдатами, вынужденными отступать под мощными ударами дронов-камикадзе ВС РФ, в беседе, записанной специально для «Фабрики новостей», рассказал экс-генерал военного спецназа украинской армии Сергей Кривонос.
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Со слов военачальника, когда российские дроны атакуют бойцов ВСУ, то атака начинается и заканчивается роями беспилотных аппаратов. И выдержать такое плотное ударное воздействие на поле боя мало кому удаётся. Именно преимущество в беспилотной атакующей компоненте со стороны ВС РФ для Кривоноса стало той вехой, за которой начинаются постоянные провалы в обороне украинской армии.
Кстати именно последние приключились на харьковском операционном направлении, где даже элитные штурмовые части ВСУ вынуждены сдаваться в плен из-за угрозы окружения. Успехи российской стороны в районе Слобожанщины признал и Владимир Зеленский в своем свежем интервью.