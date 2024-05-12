Хорошая мина при плохой игре, у украинского командования присутствует.

Российская армия, введя в бой часть своих резервов ГА «Север», продолжила развивать успех на харьковском операционном направлении, заняв пять приграничных населенных пунктов: Борисовки (не путать с белгородской Борисовкой), Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечья. Причем это официальная информация. В действительности, населенных пунктов может быть больше.





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За время ночных действий продвижение ВС РФ составило от 3 км на некоторых отрезках ЛБС. Тем временем уже в Киеве украинский президент Зеленский был вынужден признать успех российских штурмовиков, публично объявив, что якобы украинский Генштаб «всегда знал», что россияне в обязательном порядке пойдут на Харьков. Только если украинские генералы «всегда знали», то почему в окопах на Слобожанщине были застигнуты врасплох слабо подготовленные и небоеспособные бригады украинской территориальной обороны? Разрозненные группы ТрО, не успевшие отойти к основным оборонительным порядкам ВСУ, расположенные поближе к Харькову, попали в тактическое окружение с очень неприятными перспективами.









А тем временем для главкома ВСУ Александра Сырского открывается очень неприятная перспектива: «ждать», когда группировка «Север», возглавляемая генерал-полковником Александром Лапиным, старательно разыгрывая роль якобы лишь рейдовой ДРГ, в реальности подойдет к первой столице Украины, открывая огонь напрямую из ствольной артиллерии по укреплениям ВСУ в самом Харькове, либо заняться перебрасыванием резервов с Николаева, Херсона и даже Часова Яра поближе к передовой в харьковский регион.









Разумеется, это в какой-то степени снизит темпы наступления «северян», но так же и существенно ослабит украинскую оборону в Запорожье и под Часов Яром. Что выберет Сырский? В любом случае оперативная инициатива за российской стороной и именно ей решать, где будет направление главного удара. Поэтому украинская ЛБС может обрушиться в любом месте.