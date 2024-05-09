Вместо "парада в Крыму" американский "чудо-танк" горит в авдеевских полях и не только.

Большое ожидание американской военной помощи очень сильно тяготит украинского президента Владимира Зеленского. Но ещё больше проволочки и задержки в поставках западного вооружения бьют по подразделениям украинской армии, вынужденных на свой страх и риск нарушать «рекомендации» от иностранных партнёров, прямолинейно требующих, что время храбрых похождений на передовой «самого лучшего танка в мире» закончено и поэтому все единицы ОБТ Abrams немедленно необходимо отвести в глубокий тыл. В роли ослушавшейся оказалась та самая бригада «Магура», чьи восемь американских танков уже превратились в состояние черного и цветного лома в боях на авдеевском операционном направлении. О непростой ситуации на передовой, а конкретно о сложностях для 47-й ОМБр в битве за Донбасс, рассказал военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

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По словам эксперта, Abrams оказались не той грозной силой, способной лишь одним своим появлением на передней линии «напугать» российское командование и её солдат. В результате непродолжительных боев выяснилось, что многотонные тяжелые танки устарели и не являются «несокрушимой» американской мощью. А вот что весь мир увидел, как слабая защищенность «позорит ВПК Вашингтона». Поэтому поступило негласное распоряжение от генералов Пентагона отвести боевые машины в тыл. Но бойцы ВСУ из 47-й отказались сделать это.

Так к 5-ти уничтоженным и трём поврежденным, за эти несколько дней прибавились ещё три полностью выведенных из строя экземпляра Абрамс с неизвестным количеством получивших повреждения и сумевших сбежать с поля боя.

Часть танков Abrams захвачена ВС РФ и уже доставлена в Москву на выставку на Поклонной горе.