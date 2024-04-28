О том как везли тяжелую бронированную машину, появилось отдельное видео

В канун парада 9 мая самый первый трофейный образец современного американского танкопрома окажется в столице России. Речь идёт об уничтоженном на просторах СВО танке Abrams M1. Последний так и не смог показать ничего достойного перед наступающими группами ВС РФ в районе Бердычей на Авдеевском операционном направлении и был выведен из строя fpv-дронами и выстрелом из обычного гранатомёта. О том как везли тяжелую бронированную машину, появилось отдельное видео. Его можно посмотреть в ТГ-канале «Соловьев Love».





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В описании к кадрам указано, что военная добыча досталась военнослужащим армейской группировки «Центр», которые и транспортировали поверженную бронемашину. Как сообщается, «конечная для танка» – Поклонная гора, Москва.

Прокомментировали появление достойного трофея среди российских бойцов в ТГ-канале «Военное обозрение», где указали, что подбитый танк принадлежал той самой «элитной» 47-й механизированной бригаде ВСУ «Магура», державшей до недавнего времени оборону в Бердычах. Но по результату скоротечного боя за имеющий оперативно-стратегическое значение населённый пункт Очеретино, украинским силам пришлось в спешном порядке уйти из как минимум 4-х поселков: Бердычей, Керамика, Соловьево, Новокалиново. Иначе грозило тактическое окружение.









Как только танк доставят в Москву, он станет достойным дополнением выставки аналогичных образцов, добытых российскими военными в зоне СВО. Экспозиция будет длиться целый месяц до 1 июня. На Abrams M1, Leopard 2A6, БМП Bradley, Marder и остальные бронеединицы, начиная от Австралии и заканчивая Европой с Америкой, можно посмотреть рядом с музеем Победы. Как минимум 30 вариаций бронетехники увидят москвичи и жители столицы.