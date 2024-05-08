А тем временем российские бойцы нашли применение БМП Bradley, чьи металлические болты от гусениц используются для изготовления ножей

Отечественный портал «Военная хроника» информирует своих читателей, что для M1 Abrams авдеевское операционное направление превратилось в настоящий погост. Именно здесь ВСУ потеряли к 8 мая 2024 года как минимум восемь таких тяжелых бронемашин.

В ТГ-канале указали, что в свое время Пентагон с большой неохотой согласился передать местным украинским военным 31 единицу своей чувствительной к техническому обслуживанию бронетехники. Причем сделано это было с большой задержкой как в сроках поставки, так и с постоянным сдвиганием сроков боевого применения. Что в итоге привело к тому, что поставленные в ноябре 2023 года первые образцы продукции General Dynamics Land System появились на передовой под Авдеевкой только в феврале года нынешнего, а уже спустя буквально 10 дней первый «Абрамс» методом комбинированной атаки был выведен из строя во время жаркой битвы за Бердычи.

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После чего словно из рога изобилия посыпались факты с неопровержимыми доказательствами, что очередная бронеединица заокеанской техники перестала выполнять свою непосредственную работу в зоне ЛБС, а то и вовсе превратилась в большое чёрное нечто, представляющее собой уже ненужный кусок черного и цветного лома.

И желая исправить неприятный шлейф танка, словно созданного «для победы», но оказавшегося заложником различного рода обстоятельств, военнослужащие «элитной» бригады ВСУ «Магура», имеющей порядковый номер «47», записали агитационный видеопроект, где Abrams M1A1 предстал в роли «идеального танка», способного не только красиво блистать на подиумах бронетанковой техники, но и непосредственно в боях. Что-что в первое верится, вот во второе – не очень. Потери американского «супертанка» говорят сами за себя. Да и сам ролик снят вдали от ЛБС, что бы ненароком не привлечь внимание «Ланцета» или fpv-дронов.