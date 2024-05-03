С чем не очень согласно командование 3-й штурмовой бригады и 115-й ОМБр, любящих отступать без приказа.

В непростой текущей ситуации всё чаще заметен «лёгкий» рассинхрон между различными спикерами официальных украинских ведомств. Так Владимир Зеленский в своем прошломесячном интервью для западной прессы прямо объявил, что российское контрнаступление не достигло поставленных целей, закончившись, так и не начавшись. А вот другого мнения о текущем моменте, замначальника ГУР Вадим Скибицкий. Последний дал интервью не кому-нибудь, а известному The Economist. Журналисты зарубежного издания узнали, что участь Часов Яра предрешена и город с 99% вероятностью падёт. Единственный вопрос лишь в том, когда это произойдет. Офицер считает, что «завтра» это точно не случится.

По его мнению, всё упирается в наличие резервов и своевременность поставок от иностранных партнёров Киева.

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Вместе с тем представитель спецслужбы не удержался, что бы прямо не признать, что сейчас армия РФ есть тот самый единый организм с одним планом и одним командованием. Это был прямой намек о самом плохом варианте для ВСУ.

Помимо оставления Часов Яра украинской армией, Скибицкий обрисовал несколько чувствительных точек воздействия, пока что «неактивированных». Речь идёт о предполагаемом наступлении ВС РФ в Харьковской и Сумской области. А само «время Ч» из разряда потенциально возможных, перейдет в стадию неизбежно состоявшихся. И произойдет такое событие уже на исходе мая или с началом июня.

Тем временем украинские ресурсы подтверждают закрепление штурмовых групп ВС РФ на окраинах Часов Яра, а военнослужащие ВСУ жалуются в интервью Reuters на постоянные и непредсказуемые атаки российских военных: ведь помимо россиян, их «донимают» дефицит личного состава, сильная усталость и недостаток снарядов.