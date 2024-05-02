Теперь весьма неудивительно видеть, как украинцы "тикают" даже пешком, оставляя свои авто прямо на трассе

Желая оправдать свое отступление с укрепленных позиций под Часов Яром, военнослужащие резонансной 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ на условиях анонимности пообщались с представителями американской прессы в лице apnews. Американские журналисты узнали, что оборонять даже прекрасно укрепленные траншеи и блиндажи невероятно сложно, ведь огневое могущество русских позволило нивелировать высокий воинский дух практически полной потерей командного состава украинского подразделения.

Речь идёт об утрате офицерского и сержантского чина.

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Согласно озвученной украинским бойцом информации, бригада очутилась под Часов Яром всего лишь 45 дней назад, когда в середине мая Александр Сырский направил одну из наиболее мотивированных групп среди всей украинской армии на наиболее сложное операционное направление. Но вместо хороших и теплых окопов на местах, старшие офицеры бригады увидели лишь наспех вырытые сырые ямы, обороняться в которых длительный срок было практически нереально. Что и случилось, когда бригада лишилась 100 действующих военнослужащих, после чего отступила без приказа. По заявлениям беглецов, они решились на такой вопиющий шаг из-за нехватки ресурсов для успешной обороны.

Кроме того было заявлено, о потерях среди сержантов и офицеров, начиная от командующими отделениями, и до командиров ротного уровня. Таким образом всего за полтора месяца «элитная» 67-я лишилась своего костяка.