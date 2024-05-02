Толщина деревянного полотна способна с высокой вероятностью снизить ударный импульс выстрела из РПГ.

Жаркие бои в зоне проведения российской СВО рождают угрозу для бронетехники двух сторон не только в виде классических артиллерийских снарядов и высокоэффективных «модных» fpv-дронов, но и от таких базовых вещей практически любого пехотного подразделения, как выстрелы к ручным гранатомётам отечественной серии РПГ-7. Речь идёт конкретно о реактивных гранатах серии ПГ-7ВС, способных принести много бед не только легкобронированным образцам бронетехники, но и стандартным модификациям танков. И как раз для защиты первых, в варианте «дешево и сердито», фронтовыми умельцами ремонтных рот и бригад, были придуманы каркасные конструкции типа «бревенчатая изба».





реклама





Именно последним вариантом была оснащена «особенная» версия 152-мм САУ «Мста-С».

Речь идёт об именной гаубице с названием «Косандра», чей противокумулятивный комплекс, буквально собранный из тяжелых бревен, призван защитить от гранатомётных выстрелов в «простых» моноблочных вариациях. И как пишет ТГ-канал «Русское оружие», подобная конструкция имеет довольно высокие шансы выстоять против ряда снарядов РПГ.









Сама же техника замечена практически вблизи передовой, находясь в грунтовом капонире в 18 километрах от так называемого «нуля».

Вместе с тем находя внешний вид российских «Царь-мангалов» обескураживающим и лихим при первом знакомстве, ряд западных военных аналитиков признают гениальную простоту конструкции, созданной буквально в кустарных условиях донецкими умельцами 1-го армейского корпуса. Вместе с тем защита из заборного профиля и набора РЭБ-блоков довольно высоко показала себя во время успешного штурма Красногоровки.