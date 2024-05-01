Именно танки с "царскими мангалами" позволили добиться успеха при штурме Красногоровки

Пока весь мир с придыханием ожидал увидеть на полях российской СВО танк «Армата», отечественные инженеры поразили воображение западных военных экспертов таким типом тяжелого вооружения, как соответствующим образом дооборудованные классические танки, получившие название «царь-танки» или «танки-черепахи». Закрытые со всех сторон металлическими сетками или стальными профилями от садовых заборов, так называемые «царь-мангалы» совершили целый локальный переворот в области защиты от многочисленных украинских fpv-дронов. В добавок все эти Т-72 и остальные российские ОБТ оснащены дополнительными блоками РЭБ-защиты, буквально заставляющие ударные ДПЛА украинцев валиться с небес на землю. Всё это взывает трепет в сердцах даже самых подготовленных украинских солдат. О том, что на полях сражений на Украине сейчас царят не пресловутые «лучшие танки в мире» Abrams и Leopard, а проверенные временем и новаторскими взглядами донецких военных инженеров «танки-черепахи». Восхитились русской смекалкой на страницах Forbes местные обозреватели.





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Так американские журналисты с ноткой почтения описали, что современные переоборудованные образцы россиян на первый взгляд выглядят дико и нелепо, но всё-таки главное сейчас не неприятный внешний вид, а выполнение боевых задач. И судя по успешному штурму Красногоровки, с этим у донецких спецов всё в порядке. Ведь помимо вездесущих мини-БПЛА, такая защита обеспечивает дополнительную стойкость против ракет и кассетных боеприпасов. Что очень не нравится украинским военным, вынужденным отступать со своих укрепленных позиций, не способных найти «противоядие» против такого рода простых, но эффективных технических изысканий.









А тем временем российские командиры убедившись, что «мангалы» сверхуспешны, теперь подобной защитой обзаводятся и бронемашины классом пониже – БМП и БТР.