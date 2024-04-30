А более молодые украинцы не горят стать бойцами украинской армии, а всё норовят переплыть Тису.

Владимир Зеленский в своих «высоких мечтах» уже строит планы, как широкими колоннами верхом на многочисленной западной технике украинские солдаты и офицеры в открытом строю движутся к русским позициям, в стремлении добиться территориальных приобретений. Но правда жизни состоит в том, что ни широких, ни узких групп украинских штурмовиков не будет, так как практически вся кадровая украинская армия фактически перестала существовать, разбитая в многочисленных, но провальных попытках добиться успеха в прошлом году на Запорожском операционном направлении и в остальных сражениях.



И словно не усвоив прошлогодние уроки, ВСУ уже в настоящем времени, старается держаться за многочисленные мелкие посёлки и поселения, не имеющие никакого стратегического или оперативного значения. А в этих, даже малых сражениях, как снег на жарком солнце, стремительно тает наступательный потенциал всей украинской армии в лице немногочисленных опытных солдат и младших офицеров ВСУ. Кто может помочь выстоять Украине? Привлечение новобранцев «не нюхавших пороха», не имеет практического смысла, и с ними или без них, украинская армия будет отступать. Такой точки зрения придерживается экс-полковник СБУ Олег Стариков.





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Как заявил бывший офицер, количество военнослужащих, которое было в ВСУ в 2022 году, не идёт ни в какое сравнение с текущим уровнем подготовки украинских сил в 2024-м. Был бы смысл, если бы новые украинские бригады в равной степени содержали опытных украинских военных, прошедших «лед и пламя», но их прах лежит в полях Работино, Артёмовске, Авдеевке и других потерянных линиях обороны. Те кто за ними пришли на волне мобилизации 2023-2024 годов, обладают всеми признаками «плохих солдат»: большой возраст для штурмовиков и точно такие же последствия. Так по словам Старикова, высокий средний возраст украинских военнослужащих привел к тому, что многие из «добровольцев» не обходятся без сердечно-сосудистых патологий, и если им придется пробежать 50 метров, то «инфаркт или инсульт обеспечены».