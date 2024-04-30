Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Экс-полковник СБУ: Солдаты ВСУ старшего возраста малопригодны для службы
А более молодые украинцы не горят стать бойцами украинской армии, а всё норовят переплыть Тису.

реклама

   Владимир Зеленский в своих «высоких мечтах» уже строит планы, как широкими колоннами верхом на многочисленной западной технике украинские солдаты и офицеры в открытом строю движутся к русским позициям, в стремлении добиться территориальных приобретений. Но правда жизни состоит в том, что ни широких, ни узких групп украинских штурмовиков не будет, так как практически вся кадровая украинская армия фактически перестала существовать, разбитая в многочисленных, но провальных попытках добиться успеха в прошлом году на Запорожском операционном направлении и в остальных сражениях.

И словно не усвоив прошлогодние уроки, ВСУ уже в настоящем времени, старается держаться за многочисленные мелкие посёлки и поселения, не имеющие никакого стратегического или оперативного значения. А в этих, даже малых сражениях, как снег на жарком солнце, стремительно тает наступательный потенциал всей украинской армии в лице немногочисленных опытных солдат и младших офицеров ВСУ. Кто может помочь выстоять Украине? Привлечение новобранцев «не нюхавших пороха», не имеет практического смысла, и с ними или без них, украинская армия будет отступать. Такой точки зрения придерживается экс-полковник СБУ Олег Стариков. 


реклама


   Как заявил бывший офицер, количество военнослужащих, которое было в ВСУ в 2022 году, не идёт ни в какое сравнение с текущим уровнем подготовки украинских сил в 2024-м. Был бы смысл, если бы новые украинские бригады в равной степени содержали опытных украинских военных, прошедших «лед и пламя», но их прах лежит в полях Работино, Артёмовске, Авдеевке и других потерянных линиях обороны. Те кто за ними пришли на волне мобилизации 2023-2024 годов, обладают всеми признаками «плохих солдат»: большой возраст для штурмовиков и точно такие же последствия. Так по словам Старикова, высокий средний возраст украинских военнослужащих привел к тому, что многие из «добровольцев» не обходятся без сердечно-сосудистых патологий, и если им придется пробежать 50 метров, то «инфаркт или инсульт обеспечены». 

#всу #олег стариков #кадровый голод в всу
+
Написать комментарий (0)
Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Одесской и Сумской областях
Российские войска вышли к населённому пункту Новоалександровка на Донецком направлении
Российские военные сумели расширить подконтрольную зону на территории населённого пункта Работино
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил человекоподобного робота «Тяньгун», способного бегать со скоростью 6 км/ч
4
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
6
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
4
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
+
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
1
Рост платежей через СБП снижает востребованность банковских карт
8
Авианосец и эсминец ВМС США покинули Красное море под прикрытием "смелого маневра"
4
ВС РФ берет под контроль Соловьево, в котором засели остатки 47 бригады ВСУ
2
Саундбары Boult BassBox X120 и X180 доступны к покупке от 5800 рублей
+
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
1
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
2
Google выпустит персонального преподавателя английского языка на основе ИИ
1
Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
+
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1
Состоялся выход в продажу Infinix GT 20 Pro на чипсете Dimensity 8200
+
AMD отменила запланированный выпуск флагманской видеокарты Radeon RX 8900 XTX
32
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+
NikiStudio опубликовала документальный фильм о создании Baldur's Gate 3 на русском языке
+

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
88
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
15
Как понять, что пришло время переустановить Linux
96
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
33
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
11
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
+
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
7
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
2

Сейчас обсуждают

Maxim Maximus
08:29
Шота этот автомобиль слишком широкий для обычных дорог. :)
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
Виктор Землянский
08:18
У меня при оплате по СПБ не начисляется кэшбэк! И думаю у многих такое. Так что это никак не выгоднее!
Рост СБП угрожает банковским картам
Razorvashka
08:14
The chase is better than the catch.
Местные жители зафиксировали попытку истребителя ВСУ перехватить российскую ракету Х-101
Razorvashka
08:11
Круто!
Энтузиаст создал игру Fallout в стиле DND в Microsoft Excel
Игорь Филин
08:06
А причём тут амд? Дрова на винде обнови и все. Пастух овец пытается что-то в компах шарить, а не получается
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Игорь Быков
07:57
Скорее у него было встроенное ядро на самой матплате (чипсет n-force и nvidia, хотя может быть и VIA c Sis), просто это оверы и уровень писак тут соответствующий.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Trydognite
07:53
Мда, нечего и сказать, глядишь в будущем будут в материнках прилагаться в комплекте)) И ещё не понятно, у АМД есть ThreadRipper-ы, которые такие же удлинённые как 1700 серия, но им никогда не были ну...
Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
klopcha
07:50
"Внутри был подержанный камень AMD со встроенной графикой. Мне достался жёсткий диск объёмом 1.2 Гб." Кажется автор хотел сказать что-то другое, но вышла ерунда. Напомните, что там за такой камень АМ...
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Trydognite
07:45
Так мы говорим про FullHD. Для FullHD думаю хватит её даже с лучами.
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
klopcha
07:45
Вы ещё пользуетесь сразу обновлениями? Ну тут точно нужно руки выпрямлять.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем