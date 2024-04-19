Наиболее предприимчивые украинские граждане стали перепродавать российские антенны "Комета-М" на онлайн-площадках.

В связи с ростом использования большого количества в российских высокоточных боеприпасах отечественного варианта помехостойких CRPA-антенн, на Украине начался просто настоящий бум продаж на многочисленных площадках интернет-торговли данных электронных плат. Речь идёт о российских электронных блоках «Комета-М», интегрированных во все увеличивающееся линейке разнообразных УМПК, дронов и ракет класса «земля-поверхность» Искандер-М(К) и авиационных снарядов класса «воздух-поверхность». Очень часто украинские военнослужащие разбирают упавшие неразорвавшиеся «Герани», где в качестве желательного компонента бойцы ВСУ разыскивают ту самую «Комета-М».

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Малогабаритная антенная решетка «Комета». Источник фото: ecs-sko.ru



Как пишет авторский ТГ-канал Кирилла Федорова, наиболее корыстные украинские военные продают подобные устройства, оснащенные системами глобального позиционирования, на торговых площадках в мировой Сети, где набор микросхем, защищенных фильтрами от внеполосных сигналов, в полном взаимодействии работают с антенной, оснащенной цифровым блоком управления, так же использующем функцию защиту от внешних помех.

Источник фото: ТГ-канал "Кирилл Федоров"

Цена таких лотов очень часто превышает 100 тыс. гривен, наверняка подразумевая большой интерес к потенциальной покупке со стороны других лиц.

И в качестве «запасного варианта», тот кто опасается в открытую продавать продукт военного назначения в Интернете, интегрируют российские решения уже в свои боевые дроны, направляя их в сторону ВС РФ или даже на территорию России.