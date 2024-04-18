Современность и прошлое оказались хотя бы внешне очень схожими

Российские танкисты оснастили свой Т-72 защитной конструкцией по типу «скворечника» и на практике показали, что им, как творческим человеческим единицам, совсем не чужды смекалка и авторский взгляд на изменчивый дух времени, заставляющий либо быстро перестраиваться, либо терпеть болезненные поражения, как это было с украинскими образцами западных танков – Leopard, Challenger и наконец Abrams. Оные лишний раз это утверждение подтвердили.

И после успеха подобного «Царь-мангала» в ходе одиночного рейда в городе Красногоровка, первый в восторженном ключе сравнили с проектом так называемого «Бронированного автомобиля» Менделеева. Последний по своей массе в рамках современной классификации защищенных средств тянет вовсе не на автомобиль, а на сверхтяжелый образец «бронированного зодчества», лишь на 16 тонн уступая легендарному немецкому «Мышонку» (речь идёт о том самом Porsche Typ 205 или Pzkpfw.VIII Maus).

реклама





Танк Менделеева. Источник фото: Дзен-канал "Максим Хатковский"



Что интересно, при общей визуальной схожести отечественного «Царь-танка» с танком Менделеева, более новый Т-72 разительно отличается в лучшую сторону от своего «теоретического предшественника». Вес в полном защитном обвесе «Семьдесят второго» явно меньше 50 тонн и ни в коей мере не сравнится со 173 тоннами менделеевского образца. Да и броня проекта для современных противотанковых средств была бы слишком желанной целью: лобовая защита в 150-мм вместе с аналогичной по толщине бортовой и кормовой частями легко пробиваются современными ПТРК и даже «обычными» однозарядными кумулятивными зарядами РПГ-7. А пушка в 120-мм вряд ли превосходила бы современную 125-мм гладкоствольную 2А46 по своим боевым качествам.

А про двигатель суммарной мощностью в 250 л.с. даже и говорить не хочется: по расчётам танк из прошлого должен был выдавать около 25 км\ч. Но с таким весом и такой силовой установкой странно было б если менделеевский вариант вообще смог сдвинуться с места.

Т-72 в обвесе с заборных профилей и целого массива РЭБ в боях за Красногоровку. Источник фото: ТГ-канал "Lostarmour"

Но вот что на много лет определило свою эпоху, так это «внедрение» пневматической подвески – плавность хода и возможность «лечь на брюхо» для уменьшения заметности и снижения отдачи, вот два необходимых достоинства.

И кто знает, если бы не политические катаклизмы того времени (речь идёт о периоде осени 1916 года, когда практически был готов доработанный вариант ТМ), то была бы возможность воплотить обоснованные наработки и в металле.