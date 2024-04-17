Из-за развала СССР крупнейшие предприятия-производители специальных шасси – Минский и Кременчугский автомобильные заводы "остались за бортом" современной России и в авральном порядке пришлось создавать практически с нуля собственное производство колёсных машин для военных

Под покровом глубокой ночи в зоне СВО была замечена РСЗО «Ураган» на абсолютно новом автомобильном шасси отечественного производства за авторством Брянского автомобильного завода.

Так боевые стрельбы бывшей белгородской группировки прикрытия государственной границы, ныне получившей отдельное наименование «Север» и возглавляемой генералом Лапиным, попали на видеокадры. Запись продемонстрировала, как ПУ доехала до пусковой позиции и нанесла массированный удар реактивными снарядами. Последние были выпущены в направлении украинских позиций рядом с белгородским приграничьем.

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Источник фото: nashi-avto.ru





Новое колёсное шасси на базе БАЗ-69092 призвано заменить четырехосные ЗИЛ-135, устанавливаемые на «Ураганы». Но в связи с закрытием производства первых в 1995 году пришлось в экстренном порядке искать адекватную замену, по возможностям своим превосходящим старого ветерана. И хотя «ЗИЛовская» основа показывала необходимую сноровку в тяжелых климатических и «бездорожных» условиях, установка сдвоенной силовой установки ЗИЛ-375 на основе бензинового топлива приводила к высокому перерасходу дефицитного горючего. Да и техническое обслуживание двух агрегатов явно не проще, чем работа с одним двигателем. Поэтому «Сто тридцать пятый» отправился на военную пенсию вместе со своими 360 л.с.

Взамен автомобильные инженеры предложили БАЗ-69092 с 6х6 и длиной платформы до 11 метров с грузоподъемностью до 14 000 кг. Силовой агрегат ТМЗ-8424.10-032 последнего производства Тутаевского моторного завода номинальной мощностью в 450 л.с. позволяет разгоняться до 80 км\ч с запасом хода до 1000 км.









Источник фото: Военное обозрение





Платформа БАЗ в отличие от КамАЗ, относится к тяжелым машинам именно высокой, а не повышенной проходимости, как Камовские грузовики. Причем именно военная направленность первого позволяет ему быть именно боевой машиной, приспособленной для установки систем вооружения, например ракетных, а не быть простым извозчиком как большинство КамАЗов. Тяговитый дизель вкупе с полным приводом механики и независимой подвеской позволяют по праву называться исконно армейской машиной.









И вспомним, что сам 220-мм «Ураган» есть ничто иное, как установка для работы «по площадям», предназначенная для группового поражения бронетехники, в том числе и тяжелобронированной, «демонтажу» командных пунктов и узлов связи с поражением складов ГСВ и военной техники. Дальность максимального поражения составляет 35 000 метров. Всего в пусковом коробе находятся 16 ракет, готовых лишь за полминуты обрушиться на головы оппонента.