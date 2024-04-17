Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
РСЗО "Ураган" установили на новое шасси отечественной разработки и отправили на СВО
Из-за развала СССР крупнейшие предприятия-производители специальных шасси – Минский и Кременчугский автомобильные заводы "остались за бортом" современной России и в авральном порядке пришлось создавать практически с нуля собственное производство колёсных машин для военных

реклама

   Под покровом глубокой ночи в зоне СВО была замечена РСЗО «Ураган» на абсолютно новом автомобильном шасси отечественного производства за авторством Брянского автомобильного завода.

   Так боевые стрельбы бывшей белгородской группировки прикрытия государственной границы, ныне получившей отдельное наименование «Север» и возглавляемой генералом Лапиным, попали на видеокадры. Запись продемонстрировала, как ПУ доехала до пусковой позиции и нанесла массированный удар реактивными снарядами. Последние были выпущены в направлении украинских позиций рядом с белгородским приграничьем.

реклама


Источник фото: nashi-avto.ru


   Новое колёсное шасси на базе БАЗ-69092 призвано заменить четырехосные ЗИЛ-135, устанавливаемые на «Ураганы». Но в связи с закрытием производства первых в 1995 году пришлось в экстренном порядке искать адекватную замену, по возможностям своим превосходящим старого ветерана. И хотя «ЗИЛовская» основа показывала необходимую сноровку в тяжелых климатических и «бездорожных» условиях, установка сдвоенной силовой установки ЗИЛ-375 на основе бензинового топлива приводила к высокому перерасходу дефицитного горючего. Да и техническое обслуживание двух агрегатов явно не проще, чем работа с одним двигателем. Поэтому «Сто тридцать пятый» отправился на военную пенсию вместе со своими 360 л.с.

   Взамен автомобильные инженеры предложили БАЗ-69092 с 6х6 и длиной платформы до 11 метров с грузоподъемностью до 14 000 кг. Силовой агрегат ТМЗ-8424.10-032 последнего производства Тутаевского моторного завода номинальной мощностью в 450 л.с. позволяет разгоняться до 80 км\ч с запасом хода до 1000 км.



Источник фото: Военное обозрение


   Платформа БАЗ в отличие от КамАЗ, относится к тяжелым машинам именно высокой, а не повышенной проходимости, как Камовские грузовики. Причем именно военная направленность первого позволяет ему быть именно боевой машиной, приспособленной для установки систем вооружения, например ракетных, а не быть простым извозчиком как большинство КамАЗов. Тяговитый дизель вкупе с полным приводом механики и независимой подвеской позволяют по праву называться исконно армейской машиной.



   И вспомним, что сам 220-мм «Ураган» есть ничто иное, как установка для работы «по площадям», предназначенная для группового поражения бронетехники, в том числе и тяжелобронированной, «демонтажу» командных пунктов и узлов связи с поражением складов ГСВ и военной техники. Дальность максимального поражения составляет 35 000 метров. Всего в пусковом коробе находятся 16 ракет, готовых лишь за полминуты обрушиться на головы оппонента.

#рсзо ураган #баз-69092 #брянский автомобильный завод
+
Написать комментарий (0)
Российский "Ураган" накрыл украинскую автоколонну с ГСМ в районе боев под Авдеевкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
73
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
+
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
3
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
2
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
5
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Israel Aerospace Industries представила беспилотную подводную лодку BlueWhale
+
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
62
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
72
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
6
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
53
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
24
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
304
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
11

Сейчас обсуждают

SmaSheR
15:39
Я не сравнивал, речь шла о покупке 2080ti@2018+4080s@2024-продажа б/у 2080ti@2024 vs покупка-продажа мидлов, даже с поправкой на инфляцию, которую можно сделать и даже нужно, но будет слишком сложно д...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Сергей Баулов
15:39
Изготовление дронов это не производство снарядов, их можно в гаражном кооперативе делать, бензиновых генераторов для этого хватит.
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
dimkahon
15:39
К нему вопросы. Я по красным и зеленым циферкам вижу, насколько бомбит красных от самого присутствия нв.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Аркадий Еремеев
15:39
Фантазии бота-безумца))
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
World Trailer
15:38
Да что там... Q6600 взять и если в 8K играть то и не заметно будет что Q6600 с хорошей видяхой :D
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
dimkahon
15:37
Это были просто хорошие продукты, 9700 pro был прорывом.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
dimkahon
15:36
Боком о горении жоп красных поклонников, читай внимательно.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Алексей Кузнецов
15:35
Прямо Роскосмос
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Red Red
15:34
т.е у тебя встала?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
15:33
Шеша это то что ты с авито припер, ты наконец распаковал?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем