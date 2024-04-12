Борьба с fpv-дронами – один из важнейших компонентов сегодняшних боевых миссий

В современном конфликте высокой интенсивности, коим по праву считается российская СВО, использование малых беспилотных аппаратов приобретает беспрецедентно огромное влияние на тактические операции любого рода: будь-то наступление, оборона или разведывательный рейд. Поэтому нейтрализация возможностей оппонента по части использования БПЛА, а конкретно в этом случае – ДПЛА, к коим относятся так называемые fpv-дроны, есть правильный ход. Так отечественное МО разместило кадры боевой миссии расчёта ПТРК в квадрате Часового Яра. Десантники из Костромы при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса обезвредили оборудование украинских дроноводов. Соответствующая запись появилась в Сети.





реклама

Источник фото: z.mil.ru





Так на кадрах бойцы-десантники из артиллерийского полка ударили тяжелой ракетой «Фагот» по стационарному ретранслятору ВСУ, установленному на вышке мобильной связи в центральной части городской агломерации.

Как указывается в сообщении, от точки пуска до конечной точки траектории дистанция составляла 8 000 метров. Как только появилось подтверждение, что цель поражена, военнослужащие ВДВ оперативно покинули свое местоположение.









Известно, что для «Фагота» поражение цели на дистанции в 8 километров, это далеко не предел: прицельный огонь данный отечественный ПТРК способен вести по целям на удалении до 10 км.

А тем временем на территории «старой России» конструкторское бюро, разработавшее российский многоцелевой ДПЛА «Пиранья», сообщило об очередном обновлении модельного ряда собственной линейки fpv-дронов и появлении 13-й версии, способной пролететь 30 километров в условиях сильного противодействия РЭБ-систем оппонента и осуществить атаку мощной БЧ массой до 8 кг.