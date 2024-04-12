Это тот самый дрон, который первым уничтожил Abrams под Бердычами

Непрерывное развитие – это залог постоянного роста возможностей в любой из выбранных отраслей. В частности так называемой малой беспилотной авиации, к которой без тени сомнения относится новая модель FPV-дрона «Пиранья-13». Последний во время своего очередного обновления получил возможность увеличенной дальности полета.

Согласно заявлению представителей КБ, создавших новую версию ставшего известным ДПЛА, передовая разработка получила возможность управления через мультичастотные каналы с дальностью стабильной связи с воздушным аппаратом до 30 000 метров. На это потребовалось не менее 6 календарных месяцев. А восемь мини-силовых установок позволили использовать в качестве рабочего груз общей массой до 8 кг и перемещать его на расстояние в 30 км.

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Не лишился беспилотник и своей фирменной фишки – канала связи с плотной противоРЭБ защитой. А в случае проблемы с одним из двигателей, дрон переходит в так называемый режим стабилизации полета, когда даже отключения двух силовых установок критичным не будет. Так же девайс оснащен модулем, позволяющем быстро заменять разряженный АКБ и цифровой стабилизацией наблюдательных сенсоров.





Источник фото: piranhafpv.ru





Вся линейка новшеств привела к тому, как объяснили в материнском конструкторском бюро, что военнослужащим на передовой теперь не нужно прибегать к помощи отдельных разведывательных единиц, состоящих из других моделей дронов, так как весь комплекс мер против оппонента, в том числе объективного контроля и выяснения первоначального местоположения потенциальной цели с последующим поражением, может выполнить сама «Пиранья».

А мы вспомним, что дрон «Пиранья», несмотря на свой изящный вид и визуальную легкость, предназначен прежде всего для боевой борьбы с бронетехникой любого типа защищенности, в том числе и тяжелой – к этому подвиду относятся все западные танки, такие как Leopard, Challenger и Abrams. И пока немецкая и британская машины были выведены в украинский тыл для банального сохранения, вынужден был отдуваться на фоне иностранного танкового дефицита американский Абрамс. Именно последний среди зарубежных ОБТ был первым обездвижен в зоне боевых действий.

На сейчас обычная «Пиранья» умеет соответствовать трём функциональным возможностям: режиму «дрона-камикадзе», сбросу какого-либо типа боеприпасов на объект и финальный режим – выполнение функций разведки.

К настоящему дню уровень производства отечественного ДПЛА удалось масштабировать до 300 единиц в сутки.