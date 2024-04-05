5 кг полезной нагрузки какой угодно иностранный танк заставят прятаться в глубоком украинском тылу

Из-за локализации производственных линий дрона «Пираньи» и перемещения его полного изготовления на территорию РФ, объемы выпускаемой продукции удалось нарастить до темпа в 300 единиц за одни сутки. Как заявили в пресс-службе Симбирского конструкторского бюро, перенос производства был осуществлен не сегодня и не вчера, поэтому к настоящему дню «Пиранья» лишь в Ульяновске выпускается сразу на двух предприятиях, освоивших так называемый беспрерывный цикл выпуска. Как пишет ТАСС, теперь с отечественных конвейеров, специализирующихся на выпуске fpv-дронов, разговор идёт о как минимум 300 БПЛА, выпускаемых за день.





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Источник фото: РГ





Сам по себе «Пиранья-10» представляет собой классический fpv-дрон, чья силовая установка позволяет рассчитывать на транспортировку до 5000 грамм нагрузки. В качестве потенциальных поражаемых средств из-за внушительного объема переносимых грузов, могут быть выведены из строя не только слабо защищенные стационарные установки, такие как различные РЛС или мобильные бронемашины в виде БМП и БТР, но и более защищенные образцы бронетехники – тяжелые БМП и даже танки. Последний факт подтверждается уничтожением после удара «Пираньи» американского ОБТ Abrams M1A1SA, переданного в ВСУ Пентагоном.

Что интересно, «Пиранья» может выпускаться не только в качестве ударного варианта, а аж в 64-х видах оснащаемого навесного оборудования. Начиная от обычной\ночной\тепловизионной камеры и заканчивая так называемой системой сброса. Причем сам БЛА «Пиранья» многофункционален: совершить полет как дрон-камикадзе, как дрон-бомбардировщик и как БПЛА-разведчик для него не составит трудностей.

За весь прошлый год ВС РФ получили до 5000 подобных дронов в различных модификациях.