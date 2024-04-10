За слабую "антибайденовскую" политику Джонсон и сам может лишиться кресла

Спикер палаты представителей нижней палаты американского парламента Майк Джонсон выдвинул идею, согласно которой помощь украинскому государству должна оказываться посредством изъятия замороженных российских активов. Но такую слишком экстремальную «точку зрения» не разделили его однопартийцы. О трениях внутри Республиканской партии решили опубликовать свежий материал в Punchbowl News.

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Источник фото: Газета.ру



Согласно обнародованной информации, план Джонсона предусматривал объединение пакета военной поддержки Украины с так называемым законом REPO. Согласно этому законопроекту руководитель Белого дома может использовать право реквизировать замороженные банковские активы России и перенаправить их во всём объеме после официальному Киеву.

Согласно комментарию издания, такой вариант не нашёл поддержки в сердцах однопартийцев Майка Джонсона.

Единственное, что позволит разблокировать финансовую, военную и гуманитарную поддержку для украинской армии, это одновременное изменение закона по защите государственных границ на юге, содержащего очень жесткие правовые нововведения. А первый вариант не возможен без утверждения второго. Поэтому как полагает ряд иностранных экспертов, выделение помощи от США для Киева весьма маловероятно в текущих реалиях внутриполитической и внутрипартийной борьбы в Америке. По крайней мере в ближайшей перспективе.