Украинская армия ожидает в начале лета наступление ВС РФ

Хотя по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинский Генштаб трудится в поте лица над грядущим контрнаступлением ВСУ, ситуация на передовой, по словам члена Главного управления разведки Андрея Юсова, продолжает оставаться непростой. Причем такая атмосфера в зоне боевых действий продлится не день или два, а несколько месяцев. Последний об этом заявил во время всеукраинского телемарафона.

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Источник фото: Московский комсомолец



Что интересно, Зеленский в своем более раннем высказывании прокомментировал дефицит вооружения в ВСУ, чистосердечно признавшись, что украинской армии сложно «отменить» наступление ВС РФ. Ведь у последних есть всё для успешных боевых действий: мотивированная штурмовая пехота, изобилие в артиллерийских снарядах и ракетных высокоточных боеприпасах, преимущество в тяжелой бронетехнике, развитая воздушная аэроразведка и тот самый воздушный фактор фронтовой авиации, способной подавлять наземное сопротивление и обеспечивать плотность огневого контроля оборонительных позиций ВСУ. И вот всего этого нет у украинской армии, в особенности это касается снарядов для многочисленных пушек и гаубиц ВСУ, отметил глава Банковой.

Аналогичной точки зрения придерживается и генерал Александр Сырский, отметивший, что неприятная ситуация присутствует сразу на трех операционных направлениях: Часовояровском, Авдеевском и рядом с Новомихайловкой. Напряженная ситуация на херсонской, ореховской и лиманской ЛБС.

Вместе с тем из-за нехватки личного состава в украинской армии Зеленскому пришлось отменить долгожданную для семей военнослужащих и самих собственно солдат демобилизацию с передовой, о чем попросил его новый главком ВСУ Сырский.