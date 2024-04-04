Калибр относится к ракетам с универсальными пусковыми устройствами, теперь и подводными

В акватории Баренцова моря состоялся пуск подводной версии крылатой ракеты «Калибр». Высокоточный боеприпас вышел из 533-мм торпедных аппаратов, запущенный АПЛ «Казань». Сообщается, что ракета поразила удалённую цель на полигоне Чиж в Архангельской области. Сами стрельбы проходили в максимально сложных условиях, то есть из-под многометровых толщ воды.

И по сообщению ИА «Интерфакс», стрельбы осуществлялись во время планового этапа, на котором осуществлялась общая проверка подводного состава Северного флота. Последний относится к самому сильному из всех четырех в составе российского ВМФ. Что интересно, именно из командующих Северным флотом два последних впоследствии стали главнокомандующими всего отечественного флота, причем последовательно. Речь идёт о Евменове Николае и герое России Моисееве Александре.

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Источник фото: Казанский



Согласно контрольной проверке, боевая работа подводного корабля прошла в штатном режиме: «Калибр-ПЛ» на практике показал свои теоретические исходные данные, соответствуя всем рассчитанным заранее полетным и техническим параметрам. Аналогично попало в рамки дозволенного и угловое отклонение от расчётной «точки входа».

Атомная подводная лодка «Казань» является новейшим образцом вооружений, имеющая низкий уровень акустической заметности в воде и введенная в качестве боевой единицы Северного флота лишь 3 года назад.

Из открытых данных известно, что «Казань», относящаяся к проекту 885М «Ясень-М», вооружена 40 ракетами «Калибр» в модификации «подводного» варианта. Атака из-под воды может производиться в виде одиночных выстрелов, так и в форме залповых. Помимо «Калибров» АПЛ может быть оснащена 32 «Ониксами» и даже гиперзвуковым «Цирконом».