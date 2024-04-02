Планирующие боеприпасы ВС РФ стали настоящим бичом для украинской армии

ВКС РФ в виде фронтовой бомбардировочной авиации, нанесли упреждающий удар по украинскому логистическому маршруту, с разрушением которого из-за критического повреждения мостового перехода через местную речку Гайчур, снабжение группировки ВСУ теперь попросту невозможно по существующей дороге «Павлоград - Покровское - Гуляйполе». И согласно информации, размещенной в российском ТГ-канале «Русское оружие», своевременная атака по мосту позволит существенно облегчить наступление 35-й общевойсковой армии.





реклама

Источник фото: ТГ-канал «Русское оружие»





По известным к настоящему времени деталям, инженерное сооружение было разрушено точным попаданием планирующей авиабомбы ФАБ-500М-62, носителем которой являлся модернизированный соответствующим образом фронтовой бомбардировщик Су-34НВО.





Источник фото: ТГ-канал «Русское оружие»





Теперь украинскому командованию будет гораздо тяжелей поддерживать должную обороноспособность части укрепрайонов ВСУ в этом квадрате, ожидая не починки моста, которую невозможно сделать в оперативном режиме, а возлагая надежды на возведение временных понтонных переправ под постоянным наблюдением со стороны ВС РФ и нанесением огневого поражения по инженерным машинам.

Раньше, пока мост функционировал, по трассе Т-04-01 грузы военного назначения поступали во взводные опорные пункты. Теперь украинским военнослужащим придется искать объездной маршрут для снабжения передовых аванпостов.

Что интересно, с появлением модуля планирования и коррекции, к вновь начавшей серийно изготавливаться авиационной бомбе ФАБ-3000, проблема разрушения мостов на Украине в непосредственной близости от передовой, перестанет существовать как класс.