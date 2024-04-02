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Madarator
В районе Гуляйполя сбросом бомбы УФАБ-500 был уничтожен мост важный для поддержки ВСУ
Планирующие боеприпасы ВС РФ стали настоящим бичом для украинской армии

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   ВКС РФ в виде фронтовой бомбардировочной авиации, нанесли упреждающий удар по украинскому логистическому маршруту, с разрушением которого из-за критического повреждения мостового перехода через местную речку Гайчур, снабжение группировки ВСУ теперь попросту невозможно по существующей дороге «Павлоград - Покровское - Гуляйполе». И согласно информации, размещенной в российском ТГ-канале «Русское оружие», своевременная атака по мосту позволит существенно облегчить наступление 35-й общевойсковой армии.


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Источник фото: ТГ-канал «Русское оружие»


   По известным к настоящему времени деталям, инженерное сооружение было разрушено точным попаданием планирующей авиабомбы ФАБ-500М-62, носителем которой являлся модернизированный соответствующим образом фронтовой бомбардировщик Су-34НВО.


 Источник фото: ТГ-канал «Русское оружие»


   Теперь украинскому командованию будет гораздо тяжелей поддерживать должную обороноспособность части укрепрайонов ВСУ в этом квадрате, ожидая не починки моста, которую невозможно сделать в оперативном режиме, а возлагая надежды на возведение временных понтонных переправ под постоянным наблюдением со стороны ВС РФ и нанесением огневого поражения по инженерным машинам.

   Раньше, пока мост функционировал, по трассе Т-04-01 грузы военного назначения поступали во взводные опорные пункты. Теперь украинским военнослужащим придется искать объездной маршрут для снабжения передовых аванпостов.

   Что интересно, с появлением модуля планирования и коррекции, к вновь начавшей серийно изготавливаться авиационной бомбе ФАБ-3000, проблема разрушения мостов на Украине в непосредственной близости от передовой, перестанет существовать как класс.

#уфаб #уфаб-500м-62 #фаб-500м-62
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Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
CNN: Управляемые бомбы ФАБ-1500 наносят большие потери ВСУ
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