Но с командованием Александра Сырского "генерала 200" остается лишь второй вариант

У ВСУ не остается иного выбора, как сделать «шаг» в сторону двух до боли негативных сценариев – нести большие потери военнослужащих и бронетехники во время тяжелых оборонительных сражений, либо остановиться на «пункте» отступление и день за днём терять территории. Только такой ход событий, крайне неоптимистичный для Киева, увидел генерал Жером Пеллистранди в российской СВО. Интервью с последним записали французские журналисты Depeche.





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Источник фото: РИА Новости







В публикации ставится отдельный акцент на том, что защита украинских земель мероприятие для текущих сил ВСУ – крайне затратное, как по количеству убыли личного состава, так и по количеству «перемалываемой» бронетехники и дефицитных западных вооружений. Но даже в этом случае отступать всё равно придется, резюмировал высший офицер.

Кроме того по мнению Пеллистранди, российская армия далеко не та образца 2022 года, теперь это закаленный трудными боями воинский коллектив, в распоряжении которого огромное количество самой современной техники и полное отсутствие дефицита боеприпасов. И стоит учитывать такой важный факт, как уверенный разгон отечественного ВПК, снабжающего ВС РФ в режиме заводского контейнера от 155-мм снарядов и танков, до совершенных самолетов и гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов».

Вместе с тем российская разведка пристально следит за движениями украинских военных инженеров в прифронтовой полосе, торопящихся возвести хоть какие-то фортификационные сооружения в сверхсильном желании остановить наступление ВС России. Но как это будет трудно исполнить, если буквально на уровень атомарных частиц разбираются подобные укрепления фронтовой бомбардировочной авиацией россиян, совсем не жалеющих для такого действа своих тяжелых планирующих бомб ФАБ-1500.