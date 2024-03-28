Потеря ещё одного города может дорого обойтись ВСУ, пребывающих в перманентном состоянии низкого боевого духа

Часов Яр становится тем местом, куда украинское командование вынуждено перекидывать резервные силы для стабилизации сложной оперативной обстановки – ведь планирующие бомбы и дальнобойная артиллерия российской стороны не закончились и не закончатся, отечественный ВПК только-только набрал обороты и сбавлять их не собирается. Не имея возможности исправить трудную ситуацию иначе, Часов Яр и все его окрестности становятся «магнитом» для личных резервов командования. Такими сведениями располагает отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, давший интервью журналистам РИА Новости.





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Источник фото: ИА Хакасия





Согласно информации российского отставника, украинский Генштаб вместе с людскими резервами отправляет вооружение и технику, «вытягивая соки» с обороны тыловых районов и резервов командования.

И тут важно сделать вполне оправданный вывод: командование ВСУ действует так по одной лишь причине – непосредственные восточные окраины Часового Яра находятся под плотным огневым навалом российской армии, подтягивающей дополнительные силы для само собой напрашивающегося штурма или осады, если удастся замкнуть кольцо окружения.

Вместе с тем в ТГ-канале «Военное дело» уделили внимание свежим публикациям польской прессы после некролога бригадного генерала Адама Марчака. Последний мог находиться в секретном подземном командном пункте во время массированного ракетного удара ВС РФ в квадрате Часового Яра.