Шпионить даже при помощи бронированного дрона дело весьма рискованное и практически безнадёжное

Очень сильное желание украинских сил провести дополнительную доразведку положения российских замаскированных позиций вполне объяснимо. Именно последним «подрядили» украинские спецназовцы заняться собственного наземного дрона-разведчика, решившего проявить нездоровую активность в районе Северского операционного направления в Донбасском квадрате. Но смелый замысел, где узнать все «секреты» российской обороны должна была бездушная машина, оказался на 100% провальным. И даже тщательная маскировка не помогла. Об этом случае рассказал отставной старший офицер сил ЛНР Андрей Марочко. Соответствующее видео размещено на ТГ-канале «Марочко live».





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Источник фото: ТГ-канал "Марочко Лайв"





Помимо собственно разведки на местности, проворный и настырный боевой беспилотник на гусеницах занимался и минно-подрывным делом, устанавливая противотанковые мины. Правда такая многопрофильная деятельность продлилась довольно короткий промежуток времени – спрятавшийся в тени поверженного ранее танка робот-сапер был замечен своим воздушным собратом, только принадлежащим российской армии. После чего в сверхоперативном режиме был атакован серией сбросов, остановивших на корню всю «подрывную» деятельность гусеничной машины ВСУ.

Теперь весьма вероятно с наступлением глубокой ночи и сложных метеоусловий, поверженную машину могут попытаться выкрасть уже российские спецназовцы – по части наземных беспилотных решений гусеничный робот вызывает неподдельный интерес со стороны оружейных конструкторов в глубоком тылу. И если его быстрей не эвакуируют украинские спецы, то весьма вероятно он отправится в Москву вслед за захваченным немецким БМП Marder.