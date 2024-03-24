Гусеничный аппарат уже ждут не дождутся в российских конструкторских бюро

Военнослужащие 1-й Славянской бригады смогли в боях добыть ценный трофей – немецкую БМП Marder 1A3, ставшую первой такой машиной, оказавшейся в распоряжении россиян.

Видео и фото с новым образцом западного вооружения опубликовали отечественные медиа. Соответствующие материалы были размещены в отечественном ТГ-канале «Военкоры Русской весны».

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Известия о том, что «Мардер» наконец-то затрофеили, стали поступать ещё в первой половине марта. Такой машиной стала украинская бронетехника, попавшая в ловушку, под которой подразумевалась огромная воронка, образовавшаяся от тяжелой российской авиабомбы. Происшествие случилось на Авдеевском операционном направлении. Все потуги украинских военнослужащих вытащить машину из глубокой ямы ожидаемо закончились провалом, а стремительное приближение жарких боев к месту ЧП прервало все попытки ВСУ всё-таки добиться выполнения эвакуационного задания.

Возможно, эта машина и есть тот самый трофей, о котором сегодня стало известно. В пользу этой версии говорит тот факт, что Славянская бригада как раз и сражается под Орловкой, где была и замечена первая Marder.

Источник фото: arma-models.ru







Но главный вывод не в этом. Тут важно то, что украинский Генштаб оставив все мысли о своем якобы текущем «контрнаступлении» вынужден задействовать дефицитные резервы в целях купировать наиболее опасные точки потенциального прорыва российской стороны. Именно на наиболее опасные направления западная бронетехника и перебрасывается. А ведь её использование было запланировано не в оборонительных операциях, а в сугубо наступательных.

Сдерживать атаку россиян можно и на устаревших советских образцах, но видимо их запас подошел к концу. Поэтому и приходится использовать американские танки Abrams и немецкие БМП Marder, отражая плотные атаки ВС РФ.

Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской весны"



Правда, зная настолько «бережное» отношение украинских экипажей к западным типам вооружений, официальный Берлин передал Украине версии бронемашин аж от 1989 года, хотя бундесвер располагает более новым поколением "Мардеров".