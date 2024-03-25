В Одессе в "пустующем здании" оказались спрятаны боеприпасы, многочисленные разрывы с которыми записали местные жители

Сегодняшний понедельник выдался очень трудным для украинского военно-политического руководства, получившего в качестве «подарка» новой рабочей недели тактическое отступление украинской армии в районе запорожского села Работино, пускай не такого масштабного, но приятного от такой новости для украинских военных мало. А что бы совсем не было «скучно», только за сегодняшний день были совершены как минимум две ракетные атаки на столицу Украины Киев, в ходе которых в профессиональный праздник СБУ были поражены пункты с высокопоставленными сотрудниками внутренней спецслужбы. Причем по сообщению ряда источников, украинские командиры находились в неприметных зданиях. Потом атака была и на район аэропорта Жуляны, где размещались дефицитные и крайне дорогостоящие установки ЗРК «Patriot». И уже по сообщению местных жителей тут как раз и раздалось три мощных взрыва. Для атак по таким важным объектам использовались гиперзвуковые ракеты – «Циркон» и «Кинжал».

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Источник фото: Красная весна

Вместе с тем факт второго удара, который вышел массированным, озвучили редакторы отечественного ТГ-канала «Военная хроника». По данным российских журналистов, взрывы раздались в самой Одессе, в районе Полтавы, в Николаеве и других крупных региональных центрах.

Согласно некоторым сведениям, в Одессе были поражены арсеналы, где хранились снаряды. Подтверждают эту версию кадры с мест, где слышны множественные глухие разрывы.