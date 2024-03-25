Украинский Генштаб рад был бы исправить ситуацию, да некем и нечем

Прямо сейчас истощенная до крайностей украинская армия переживает откровенно говоря не лучшие свои времена – срыв мобилизационного предписания Генштаба ВСУ, дефицит опытных командиров среднего звена, безграничная усталость солдат, по много месяцев не вылезающих из окопов на передовой, помноженная на дефицит боеприпасов и тяжелого вооружения, вынуждает ряд ослабевших подразделений откатываться на запасные позиции. Именно сейчас такая ситуация и происходит в округе населенного пункта Вербовое на Ореховском операционном направлении в Запорожском регионе. Такую картину увидел руководитель общественного движения Владимир Рогов, возглавляющий «Мы - вместе с Россией».





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Источник фото: Дальневосточный вестник







По словам политика, ВС РФ здесь смогли продвинуться на два километра вперед и оттеснить украинские передовые подразделения вглубь своей территории, по ходу наступательного порыва взяв первые пять опорных пунктов, до этого контролируемых военнослужащими ВСУ. И прямо сейчас продолжается битва и рядом с поселком Работино, где есть положительные подвижки северо-западнее этого населенного пункта.

А мы вспомним, что битва за Работино с российской стороны стартовала в минувшем феврале, когда по результату плотной огневой подготовки, в ходе которой были задействованы расчеты ствольной и реактивной артиллерии, умелым штурмовым маневром силы ВСУ были выбиты с оконечностей поселка, а на оставленных опорниках смогли закрепиться российские бойцы.