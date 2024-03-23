Китай системно к чему-то готовится, где ударные вертолёты будут очень нужным и важным решением

Вчера в публичном доступе появились первые достоверные снимки ударного тяжелого вертолета, сделанного полностью в Китае. «Первенца» в рядах зарубежной прессы обозвали «Z-21».

Западные аналитики рассказывают, что до недавнего времени концепция ударной винтокрылой машины была далека от руководства НОАК, обоснованного считавшего, что приоритет нужно отдавать в военном строительстве прежде всего самолетам и их скорейшему обновлению. Вторым по приоритету были мощные военно-морские силы. На остальные типы вооружений и роды войск смотрели как на третьестепенную задачу. Об этом решили выпустить материал на портале Military Watch Magazine.

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Источник фото: scramble.nl





Обозреватели издания нашли много общих черт с китайским же Z-20. Но этот вертолёт заявлен как многоцелевой. Причем по неподтвержденным пока что данным, оба вертолёта связывает одинаковые двигатели. Либо как «запасной вариант» – на Z-21 стоит форсированная версия.

Причем ставится акцент на том, что Китай не был «первопроходцем» в перепрофилировании большого транспортного борта в сугубо ударный вариант. Первым таким был американский AH-1 Cobra, чей основой послужил UH-1 Iroquois.

Но вернемся к Китаю. Не секрет, что НОАК обладали ранее ударным вертолётом собственной разработки. Это был Z-10. Последний, судя мнению экспертов, удался. Но новый вариант в лице Z-21 – стал более мощным за счёт усиленного бронирования и наличия более тяжелого вооружения. Кроме того, не лишними стали дополнительные комплекты РЭБ, установленные в новом варианте. В статье пришли к справедливому выводу, что новый образец может послужить в условиях, использование в которых более легких версий винтокрылых машин может показаться слишком рискованным решением.

И уже по информации The War Zone, спустя три года новый вертолёт займет свое достойное место в рядах НОАК как системная единица.