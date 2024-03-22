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В РФ работают над созданием роботизированной системы залпового огня "Ежик-РСЗО"
Неутомимый помощник поможет справиться с опорными пунктами ВСУ и может поражать легкую бронетехнику

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   Роботы шагают по планете. По крайней мере такое утверждение верно для будущего изделия военного назначения от новосибирских инженеров, разрабатывающих реактивную систему залпового огня на основе отечественной роботизированной платформы. Причем название у будущего серьёзного комплекса отнюдь не военное – продукт решено назвать «Ежик-РСЗО». Известно, что это не первый проект на одноименной платформе, но первый, когда решено разместить столь мощный ударный комплекс на базе «Ежика». Известно, что в роли снарядов выступят 600-граммовые боеприпасы с кумулятивно-осколочной начинкой. Всего планируется, что установленная система сможет провести 6 последовательных запусков.

   О характеристиках мини-РСЗО рассказал управляющий КБ Андрей Братеньков в ходе своей беседы с журналистами ТАСС. И со слов исполнительного директора, пускай постороннего наблюдателя не смущает миниатюрность заряда. Согласно внутренним исследованиям, ударной части хватит для уверенного пробития 200-мм стального броневого листа и дальнейшего поражения внутреннего пространства бронемашины.

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Источник фото: ТАСС

   Уже известны и некоторые подробности будущих тактических схем, использование в которых «Ежика» вполне оправдано. Это так называемые конфликты близкого порядка, когда огневое воздействие происходит на коротких дистанциях. Практическим примером такого боя может послужить скрытное проникновение на расстояние пуска боеприпаса по объекту оппонента в виде опорного пункта. В момент удара в опасности находятся как само оборонительное сооружение, так и размещенная там бронетехника.

   И хотя действующего образца ещё нет, уже предусматриваются колесная и гусеничная разновидности.

Колесная версия с установленным КПВТ. Источник фото: Российская газета

   Помимо установки РСЗО конструкторы вплотную работают над версией, предназначенной для установки мин, а сам робот способен перевозить 20 кг полезного веса. Проще говоря столько весят 2 «тяжелые» мины ТМ-62, способные остановить Abrams или Challenger 2.

    Но и это ещё не всё. Есть и четвертая версия, предназначенная для раскрытия на передовой замаскированных огневых точек расчётов ВСУ.

#роботизированная платформа #ежик-рсзо #роботизированная платформа ежик
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