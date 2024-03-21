Меньше шума при движении под водой и мощное ракетное вооружение – вот чего должны опасаться наши оппоненты

В РФ плотно работают над проектом будущего атомного подводного ракетного крейсера пятого поколения. Концептом занимаются конструкторы ЦКБ МТ «Рубин».

Новость о том, что прямо сейчас сотрудники Центрального конструкторского бюро морской техники переключились на разработку подводного аппарата стратегического назначения рассказал непосредственный руководитель Игорь Вильнит.

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По словам генерального директора, безымянный проект по своим характеристикам превзойдет аналогичный концепт «Арктур», представленный на оружейной выставке «Армия-2022».





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Раннюю разработку предлагалось оснастить такими архиважными модулями, как радиолокационное оборудование и гидроакустические локаторы. Помимо этого предусматривалась интеграция необитаемых подводных роботов. Потенциальная лодка могла выступать в качествах вспомогательной единицы или сугубо военного проекта. В качестве основного вооружения выбор был сделан в пользу межконтинентальных баллистических ракет.

В интервью ТАСС не было прямо заявлено, что от разработки «Арктура» отказываются, но каких-либо уточняющих подробностей Вильнит раскрывать не стал.

Небольшой экскурс в теорию поколений подводных лодок. Само разделение на поколения носит условный характер. Точных таблиц и прочих характеристик, позволяющих градировать подлодки – нет.

Единственное, что «градировать» можно по базовому отличию судна текущего поколения от прошлого, так это по возросшим техническим и эксплуатационным характеристикам. Актуальные версии подлодок оснащаются улучшенными цифровыми комплексами и продвинутым вооружением. Кроме того у таких образцов показатели шумности куда лучше, чем у предшественников.