Но подробностей, как всегда, никаких нет, что может сигнализировать специалистам о неудаче

Используя стратегический бомбардировщик B-52H, американские военно-воздушные силы выполнили тестовые стрельбы AGM-183 ARRW. Об испытаниях гиперзвукового вооружения авиационного базирования написали журналисты РИА Новости, узнавшие об армейских стрельбах американской армии от Reuters.

Само мероприятие проходило в океанской акватории рядом с островом Гуам, со взлетной полосы которого совершил свой взлёт самолёт с крылатой ракетой на борту.

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Источник фото: bmpd.livejournal.com







По заявлению американского командования, увиденное, порадовало их, а инженеры и конструкторы получили ценные сведения, ознакомление с которыми продвинет перспективный проект сильно вперед. Причем в Пентагоне считают, что испытания на 100% завершились успешно и вся команда готова к новым волнительным вызовам.





Б-52. Источник фото: ИноСМИ







Между тем каких-либо подробностей о тестовом запуске высокоскоростного средства поражения американская сторона не предоставила, как и не рассказали в военном ведомстве, что конкретно хотели специалисты выяснить в ходе воздушных испытаний, «объяснив», что так называемый расширенный диапазон проекта гиперзвуковое оружие признан удачным и состоявшимся.

И если американцы ни грамма не лукавят о результатах, то сегодняшнее событие для них действительно результат выдающийся, так как весь прошлый год их преследовали неудачи, а испытания были признаны неудовлетворительными. О чем рассказал руководитель ВВС Фрэнк Кендалл.

А вот по мнению эксперта Алексея Леонкова, на самом деле США похвастаться нечем, так как запустить ракету с борта B-52 – ещё не есть суперуспешный результат, который американским военным можно поставить себе «в зачёт». По мнению специалиста во всем виновата крайне туманная формулировка тестов, утаивающая все подробности стрельб.