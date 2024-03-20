Прямо скажем, увиденное не вызвало значительного изумления

Российские спецназовцы совершили смелый рейд и оказались во внутрибашенном пространстве ранее подбитого в районе авдеевских Бердычей американского танка Abrams принадлежности ВСУ. Соответствующие кадры опубликовали журналисты из РИА Новости.

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Источник фото: U.S. Army / Patrick Albright

В объектив камеры попали выведенная из строя непосредственно сама боевая машина, управляющие системы, оптика и каналы наблюдения. Дополнительным плюсом российские военнослужащие рассмотрели боевую укладку ОБТ.





Источник фото: ТГ-канал "Lostarmour"

Как заявили отечественные разведчики с полевыми позывными «Леший» и «Изай», немногим ранее они получили ответственное задание от командования, в ходе выполнения которого предлагалось выяснить недостающую информацию об устройстве поверженного танка и зафиксировать её на камеру.

Причем изначально предполагалось, что прогулка к танку не будет простой – подбитая бронемашина находится в районе активных боев, которые продолжают там идти и сейчас. И эвакуировать в любой из тылов Abrams хотят как российские, так и украинские военные. Но накал обстановки непосредственно возле танка делает такое мероприятие весьма рискованным и невыполнимым.





Как заявили успешно выполнившие разведывательную миссию солдаты, танк, которым так гордились украинцы, считая, что он может кардинально изменить ситуацию на поле боя, оказался донельзя переоцененным. Всё то же самое касается не только его огневой мощи и оснащённости, но и комфорта для экипажа. При сравнении внутреннего пространства с современным российским Т-90 «Прорыв», по мнению «Изая», неоспоримое преимущество находится у русского танка.