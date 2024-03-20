Таких машин на вооружении ВСУ буквально единицы

Украинская армия во время крайне неудачной попытки пересечь государственную границу с Россией и проникнуть на приграничные земли, расположенные в Грайворонском районе Белгородской области, лишилась достаточно редкой бронемашины. «Пострадавшим» оказался БАТ-2, относящийся к классу инженерных машин разграждения.

Соответствующие кадры с ярко пылающим 40-тонным экземпляром загрузили в мировую Сеть военнослужащие ВСУ, после чего они появились в ТГ-канале «Lostarmour».

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Источник фото: ТГ-канал "Lostarmour"





На видео можно наблюдать, как украинский экипаж на пока ещё целой бронемашине едет по улице Поповки, расположенной в Сумской области, а рядом стоит объятый сильным пламенем бульдозер и путепрокладчик в одном лице. Именно таковым можно считать «монструозный» БАТ-2. Само пламя вздымается над силовой установкой, ощутившей на себе прилёт чего-то тяжелого со стороны ВС РФ.





Источник фото: Википедия





Известно, что БАТ-2 создан в Советском Союзе, где основой послужил тягач МТ-Т. Причем о его мощности говорит тот факт, что на бронированном бульдозере установлен двигатель общей мощностью в 700 л.с.

Главное назначение спецмашины – создание пути в местах, где активно ведутся боевые действия. Помимо собственно инженерного назначения, внутри бульдозера может находиться десант до 6 человек. А мощный двигатель позволяет разгоняться по шоссе до 60 км\ч и до 35\км при движении за городом. Дальность максимального хода соответствует 500 километрам.

На момент до начала СВО в украинской армии было около 50 таких машин. Из явных недостатков и достоинств можно отметить высокую «застреваемость» из-за неслабого удельного давления на грунт и относительной дешевизны в сравнении с российской ИМР-2 соответственно.