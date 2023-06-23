Данная техника была выведена из строя на Ореховском направлении

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Российская операция на Украине длится 16 месяц, и спустя всё это время в мировой сети Интернет появились достоверные материалы объективного контроля по поводу поражения гусеничной версии HIMARS - РСЗО MLRS. Американская техника класса РЗСО пострадала в районе Орехова в попытке поучаствовать в контрнаступательной деятельности ВСУ. Данный конкретный образец занял позицию "на изготовку" к стрельбе. Но в момент подготовки к боевым стрельбам установка попала под огонь российских сил.

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Источник фото: телеграм-канал "bmpd"







MLRS была выведена из строя не одна: были разрушены украинские БТР, танк, военные тягачи. Со всем этим справились бойцы 58-й армии ВС РФ.

К текущему моменту, это достоверный факт первого поражения гусеничной версии того самого HIMARS. В отличие от колёсного шасси, эта бронированная машина способна использовать 12 направляющих для запуска боеприпасов или тактических ракет, способных улететь как на 2 км, так и на все 300.

И как заметили журналисты немецкого Bild, украинское контрнаступление идёт ни шатко ни валко, где за 15 дней украинская армия так и не достигла начала так называемой "Линии Суровикина".

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Обновлено: предположительно это не украинский "гусеничный Хаймарс", а Инженерная машина разграждения второй модели, стоящая на вооружении ВСУ.