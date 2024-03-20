А тем временем в украинском тылу почти нет желающих среди потенциальных мобилизованных стать участниками экипажа американских Абрамсов на передовой

Харьковское оперативное направление для украинской армии хоть и не такое активное, как Донецкое, но ВКС РФ делают оборону здесь для ВСУ слишком дискомфортной. Массовое появление на вооружении бомбардировочной фронтовой авиации планирующих боеприпасов превращает даже нахождение в капитальных фортификационных сооружениях очень трудной миссией. Поэтому ВСУ хотя здесь пока ещё и могут обороняться, но скоро возможны и локальные отступления. В этом уверен военный эксперт из Британии Александр Меркурис. О чем последний рассказал на личном ютьюб-канале.





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Источник фото: anhour.uz





Согласно информации от британского аналитика, часть укреплений на Харьковщине всё ещё не возведена и это большая проблема. Наступательный потенциал ВС РФ здесь далеко не исчерпан и как украинские войска будут «сдюживать», Меркурис не знает.

По его мнению до обрушения ЛБС здесь осталось не слишком много времени. И готов ли к этому украинский Генштаб, вопрос конечно же риторический.

Не менее пессимистичны мысли и самих украинских солдат, слабо представляющих, что может сдержать оборону ВСУ от обвала в скором будущем. Об этом заявило Радио Дании.



